За сутки в Курской области коронавирусом заболели 28 человек

На сегодняшний день скончались 56 (+1)человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 16 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 586 (+28) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 412 (+48) пациентов. На сегодняшний день скончались 56 (+1)человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +13

г. Железногорск +3

Конышевский +2

г. Рыльск +2

Суджанский +2

Кореневский +1

Курский +1

Курчатовский +1

Октябрьский +1

Солнцевский +1

Фатежский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.