За сутки в Курской области коронавирусом заболели 28 человек

На сегодняшний день скончались 56 (+1)человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 16 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 586 (+28) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 412 (+48) пациентов. На сегодняшний день скончались 56 (+1)человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +13
г. Железногорск +3
Конышевский +2
г. Рыльск +2
Суджанский +2
Кореневский +1
Курский +1
Курчатовский +1
Октябрьский +1
Солнцевский +1
Фатежский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.