Еще у 31 курянина подтвердился коронавирус

В регионе растет число новых случаев коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперативного штаба на 7:30 19 сентября в Курской области всего зарегистрирован 7 682 (+31) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 31 за последние сутки. Всего выписано 6 483 пациентов, в том числе 28 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего "новых" больных в Курске - 15 пациентов, Железногорске - пять, а также в Беловском районе - три человека.