Курянина обвиняют в изнасиловании

Дело расследуют Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 32-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании.

По версии следствия в ночь с 16 на 17 сентября пьяный курянин был в одной из деревень Железногорского района вместе с 28-летней знакомой. Там он схватил женщину за шею и изнасиловал.

Мужчина задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.