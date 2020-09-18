38-летний курянин пытался ограбить ломбард

Наказание подозреваемому назначат по совокупности совершенных преступлений Фото: Из архива "КП"

38-летний курянин зашел вечером в ломбард, расположенный на улице Сумской в Курске. Он попросил показать ему украшения и стал их примерять. Затем выбрал золотую цепь стоимостью 150 тысяч рублей, надел ее и продолжил разговор с администратором.

Женщина отвернулась на секунду, мужчина выскочил из зала и попытался убежать. Злоумышленника остановили охранники, они забрали у него цепочку и отпустили. Позже сообщили о произошедшем в полицию.

Сотрудники Западного отдела полиции вычислили личность грабителя в течение суток, и задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Курянин во всем признался. Удалось установить, что на счету у задержанного более десяти краж из магазинов. По всем фактам также возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ «Кража», которые объединены в одно производство.

Сейчас идет следствие. Наказание подозреваемому назначат по совокупности совершенных преступлений.