Курские подростки смогут учиться в «Яндекс.Лицее»

Занятия стартуют уже с 1 октября

Современное IT-образование теперь доступно в городской школе № 60. После КГУ и ЮЗГУ это будет третья площадка, где реализуется бесплатная программа обучения от компании «Яндекс».

На базе школы сформируют две группы, в каждой заниматься смогут тридцать детей. Занятия стартуют уже с 1 октября.

Яндекс.Лицей — образовательный проект, который помогает школьникам 8–10 класса научиться промышленному программированию. Занятия проходят в более чем 160 городах России и Казахстана.