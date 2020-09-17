Курскому подростку вручили благодарность от Следственного комитета

Почетную награду парню вручили сотрудники следственного управления

21 июля 2019 года учащийся шестого класса Кшенской школы Никита Кирсанов вместо со своим другом Иваном Кирсановым ловил рыбу в реке Кшень, около деревни Бородаевка Советского района. Иван уронил в воду обувь, потянулся за ней, но не удержался и упал в реку. Быстрое течение понесло парня в водоворот.

Никита не растерялся, тут же бросился на помощь другу. Он спустился к реке, держась за железный столб дамбы одной рукой, а другой - схватил за одежду тонущего Ивана и вытащил его на берег, где оказал первую медицинскую помощь.

За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении друга в экстремальных условиях, Никите Кирсанову приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина объявили благодарность.

Почетную награду парню вручили сотрудники следственного управления в торжественной обстановке в Кшенской школе. Подростка поблагодарили за самоотверженный поступок и отметили, что смелость Никиты, его искреннее и бескорыстное желание прийти на помощь являются образцом для подражания.