33-летняя пьяная курянка зарезала сожителя

Злоумышленницу задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 33-летней курянки. Женщину подозревают в убийстве.
15 сентября 2020 года примерно в пять часов вечера подозреваемая в доме, расположенном в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района, распивала спиртное вместе со своим 50-летним сожителем.
Собутыльники поссорились, подозреваемая схватила нож и нанесла им не менее одного удара в область туловища потерпевшего. Мужчина от полученных ран скончался на месте.
Злоумышленницу задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.