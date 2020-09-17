33-летняя пьяная курянка зарезала сожителя

Злоумышленницу задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 33-летней курянки. Женщину подозревают в убийстве.

15 сентября 2020 года примерно в пять часов вечера подозреваемая в доме, расположенном в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района, распивала спиртное вместе со своим 50-летним сожителем.

Собутыльники поссорились, подозреваемая схватила нож и нанесла им не менее одного удара в область туловища потерпевшего. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Злоумышленницу задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.