Из Курской области в армию уйдут 1500 новобранцев

Он пройдет с 1 октября по 30 декабря Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области состоялось совещание по вопросам организации осеннего призыва. Он пройдет в период с 1 октября по 30 декабря. В армию планируют призвать 1500 курян.

Введенный режим повышенной готовности требует соблюдения на призывных пунктах противоэпидемических мер. Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции среди призывников, их обеспечат медицинскими масками и сделают тесты на ковид.

Отдельную работу проведут со студентами средних и высших учебных заведений. Желающим пройти военную службу предложат взять академический отпуск. Будет усилена совместная работа с сотрудниками полиции по розыску уклонистов.

Согласно закону за неявку в военный комиссариат по повестке и уклонение от медицинского освидетельствования грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.