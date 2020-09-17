19 сентября в Курске на Карла Маркса перекроют движение

Организаторы подготовят пять дистанций: 2, 4, 6, 8, 12 км Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Как мы сообщали ранее, 19 сентября в Курске пройдет «Кросс нации - 2020» и осенняя легкоатлетическая эстафета. В связи с этим с 9.30 до 15.00 на улице Карла Маркса на участке от остановки «Знаменская роща» до автоцентра «Тойота Центр Курск» будет перекрыто движение.

В 10:40 начнутся забеги городской осенней легкоатлетической эстафеты, а в 12:00 состоится первый старт «Кросса нации». Организаторы подготовят пять дистанций: 2, 4, 6, 8, 12 км. Участвовать в соревнованиях могут спортсмены, достигшие 14-летнего возраста.

Регистрация на «Кросс нации» началась 14 сентября и продлится до 18 сентября. Заявки на участие принимаются с 10:00 до 17:00 по адресу: Курск, северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО (ул. Ленина, 58). Также заявку можно будет подать в день проведения соревнований в стартовом городке с 09:30 до 11:00.

Победителей и призеров «Кросса нации» ждут медали и дипломы Минспорта России.