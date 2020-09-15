В Курске пройдет "Кросс наций"

В Курске пройдет ряд спортивных соревнований Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 сентября на Триумфальной арке пройдут два больших спортивных мероприятия. В 10:40 стартует городская осенняя легкоатлетическая эстафета, а в 11:30 начнется торжественное открытие «Кросса нации-2020», которое по традиции будет включать в себя разминку под руководством профессиональных фитнес-тренеров.

Регистрация на «Кросс нации» началась 14 сентября и продлится до 18 сентября. Заявки на участие принимаются с 10:00 до 17:00 по адресу: Курск, северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО (ул. Ленина, 58). Также заявку можно будет подать в день проведения соревнований в стартовом городке с 09:30 до 11:00.

Каждый участник должен представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, справку врача о допуске к соревнованиям.

В 10:40 начнутся забеги городской осенней легкоатлетической эстафеты, а в 12:00 состоится первый старт «Кросса нации». Организаторы подготовят пять дистанций: 2, 4, 6, 8, 12 км. Участвовать в соревнованиях могут спортсмены, достигшие 14-летнего возраста.

Победителей и призеров «Кросса нации» ждут медали и дипломы Минспорта России.