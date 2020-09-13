С 16 сентября в Курске перекроют движение по улицам Уфимцева и Можаевской

В Курске временно закроют движение по двум улицам. Как сообщила пресс-служба мэрии, из-за проведения работ ООО «ДРСУ» по ремонту асфальтобетонного покрытия перекроют улицу Уфимцева и Можаевской. Ограничения будут действовать с 8 часов утра 16 сентября до 21.00 20 сентября. Администрация просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отметим, что в городе завершается строительство второй очереди автомобильной дороги на проспекте Дружбы. Подрядчик приступил к озеленению прилегающей территории. На клумбах и газонах планируют высадить более 5000 кустарников и порядка 5000 саженцев лиственных и хвойных деревьев.