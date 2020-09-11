Коронавирус в Курской области: на защиту школьников и учителей выделят 30 миллионов

Деньги выделят из регионального бюджета Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На защиту школьников и учителей от COVID-19 выделят 30 миллионов рублей их регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Средства пойдут на приобретение антисептиков с дозаторами, бесконтактных термометров и очистителей воздуха. Это поможет снизить риск вспышек заражения в учебных учреждениях.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 443 (+38) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 306 (+27) пациентов.