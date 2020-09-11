Коронавирус в Курске, последние новости на 11 сентября 2020: число заболевших за сутки увеличивается

На сегодняшний день скончались 54 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 11 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 443 (+38) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 306 (+27) пациентов.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +16
Б. Солдатский +5
Курчатовский +5
Льговский +2
г. Железногорск +2
Горшеченский +1
Кореневский +1
г. Льгов +1
Медвенский +1
г. Рыльск +1
Суджанский +1
Тимский +1
Железногорский р-н +1
Изменение доли выздоровевших от коронавируса
Напоминаем, что по данным на 10 сентября в области диагноз COVID-19 подтвердился у 33 человек, а за предыдущие сутки – у 29. Таким образом, число заболевших постепенно увеличивается.
На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.