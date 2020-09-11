Коронавирус в Курске, последние новости на 11 сентября 2020: число заболевших за сутки увеличивается

На сегодняшний день скончались 54 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 11 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 443 (+38) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 306 (+27) пациентов.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +16

Б. Солдатский +5

Курчатовский +5

Льговский +2

г. Железногорск +2

Горшеченский +1

Кореневский +1

г. Льгов +1

Медвенский +1

г. Рыльск +1

Суджанский +1

Тимский +1

Железногорский р-н +1

Изменение доли выздоровевших от коронавируса

Напоминаем, что по данным на 10 сентября в области диагноз COVID-19 подтвердился у 33 человек, а за предыдущие сутки – у 29. Таким образом, число заболевших постепенно увеличивается.

На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.