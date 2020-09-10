За сутки в Курской области заразились коронавирусом 33 человека

В Курской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 33 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб 10 сентября. 13 случаев зафиксировали в Курске, три - в Рыльске, по два - в Льгове, Обояни и Железногорске, также по два - в Беловском, Льговском и Железногорском районах, по одному случаю - в Б. Солдатском, Кореневском, Мантуровском, Пристенском и Советском районах.

Всего в регионе зарегистрировали 7 405 инфицированных коронавирусом. Выписано 6 279 пациентов, за сутки окончили лечение еще 27 человек. Скончались к 10 сентября 54 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.