В Курской области из-за загрязнения реки Сейм погибла рыба на 11 миллионов рублей

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Во время проверки прокуратура Октябрьского района выяснила, что в июне текущего года МУП «Курскводоканал» допустил сброс сточных вод без очистки в реку Сейм. Это привело к загрязнению водоема.

Исследования показали, что поступившие в Сейм вещества негативно повлияли на среду обитания водных биологических ресурсов. Специалисты установили значительное снижение содержания растворенного кислорода в месте выпуска сточных вод. Погибла рыба - почти 47 тысяч экземпляров. Согласно заключению экспертизы, ущерб рыбным запасам составил более 11 миллионов рублей.

На основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, собственники земельных участков, расположенных в деревне Духовец Курского района, обратились в областной комитет экологической безопасности и природопользования с жалобой на неприятный запах, идущий от реки. Специалисты направили обращение в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.