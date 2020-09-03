Под Курском загорелся грузовик

Грузовик частично выгорел Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 сентября в 09:17 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на автодороге Селиховы Дворы – Лебяжье горит МАЗ. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 09:22, ликвидировали - в 09:24. Грузовик частично выгорел.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и три единицы техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Также ночью под Курском сгорели две иномарки. Пожар произошел в Курчатове.