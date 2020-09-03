Ночью под Курском сгорели две иномарки

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на улице Садовой в Курчатове горит автомобиль. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 7 города Курчатова, полиция и скорая.

Пожар локализовали в 01:36, ликвидировали полностью – в 01:40. Огонь повредил два автомобиля – «Опель Астра и «Форд Фокус».

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Причину возгорания установят эксперты.