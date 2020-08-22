Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 августа 2020 года составило 6844 человека

В регионе продолжают регистрировать летальные случаи Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 августа 2020 года составило 6844 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 34 курян.

Сейчас на лечении 1110 пациентов: 232 - в стационарах, 878 – дома. На ИВЛ – 16 пациентов. Всего выписано 5686 пациентов, в том числе 46 человек за последние сутки.

Ранее КП сообщала, что на сегодняшний день скончались 52 человека. В том числе за последние сутки умер мужчина 42 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.