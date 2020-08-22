В Курской области от коронавируса умер молодой мужчина

За последние сутки от ковид умер еще один человек Фото: Из архива КП.

В Курской области от коронавируса за последние сутки умер один человек - 42-летний мужчина. Всего на сегодняшний день от коронавируса скончались 52 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 22 августа нарастающим итогом проведено 180158 исследований материала на COVID-19, в том числе за 21 августа проведено 1510 исследований. Всего проведено 18449 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.