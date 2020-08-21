В Курск прибудет бронепоезд

В регионе пройдет ряд памятных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, 22 августа в 10.30 на железнодорожном вокзале будет дан старт патриотической акции «Поезд Памяти». А в 12:50 на станцию Поныри уже прибудет прибудет бронепоезд БП-43. Он воссоздан по оригинальным чертежам. Бронепоезда этой серии имели на вооружении платформы с орудийными башнями Т-34-76 и 37-мм автоматическими зенитными пушками.

Из Курска отправление бронепоезда БП-43 намечено также 23 августа в 9:00.

В первый день поезд пройдет по маршруту «Курск - Поныри», а во второй - «Курск - Щигры – Мармыжи - Кшень».