Годовщина Победы в Курской Битве: салют, кинопоказы и возложения

Курян ждут праздничные выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приближается значимая для курян и для всех россиян дата – 77-летие победного завершения битвы на Курской дуге. Почти пятьдесят дней и ночей длилось это героическое сражение, во многом определившее исход Великой Отечественной войны.

Тысячи воинов разных национальностей пали здесь смертью храбрых. Для самих курян эта битва была особой: они сражались за свой дом и родную землю. Многие работали на возведении оборонительных сооружений, в госпиталях, на железной дороге, снабжали армию продовольствием и оружием. В эти дни мы чествуем героев - участников Курской битвы.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Курску, Белгороду и Орлу первыми в России присвоено почетное звание «Город воинской славы».

22 и 23 августа состоится памятная акция «Поезд Победы». В первый день поезд пройдет по маршруту «Курск - Поныри», а во второй - «Курск - Щигры – Мармыжи - Кшень». 22 августа в 10.30 на ж/д вокзале будет дан старт патриотической акции РЖД «Поезд Памяти»

23 августа в 9.00 на Красной площади пройдет церемония возложения цветов к стеле «Героям-курянам», в 9.30 на мемориальном комплексе «Курская дуга» начнется торжественная церемония возложения венков и цветов. В 10.00 на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны – возложение венков и цветов.

- В 10.00 в центре досуга «Ассоль» пройдет тематический благотворительный кинопоказ

- В 13.00 в Выставочном центре «Курск-город воинской славы» откроется тематическая выставка «Триумф народа - победителя»

- В 15.00 на Аллее Памяти (проезд Н.Гундобина, 1) и в местечке Горелый лес пройдут митинги-возложения, посвященные 77-й годовщине Победы в Курской битве

- 15.30, площадка у памятного знака «Воинам 16-й воздушной Армии» - «Святая Курская земля» - окружная программа, посвященная 77-й годовщине Победы в Курской битве

- 16.00, пл. К.К. Рокоссовского - окружной праздник «Героям вечная слава»

- 17.00, площадка перед ГКЦ «Лира» - праздничная концертная программа «Победы праздничный салют»

- 19.00, площадка перед центром досуга «Сказка» - праздничная концертная программа «Нам этот мир завещано беречь», 20.00 - благотворительный кинопоказ

- 19.30, открытая площадка центра досуга «Родина» - тематическая программа «Этих дней не смолкнет слава», 20.30 - благотворительный кинопоказ

- 9.30, открытая площадка центра досуга «Мир» - тематическая программа «Великая победная дуга», 20.30 - благотворительный кинопоказ

- 20.30, Парк «Патриот» (пр-т Победы) - тематическая программа «Шагнем в прошедшую войну», 21.00 - благотворительный кинопоказ

- 20.30, площадка центра досуга «Спутник» - благотворительный кинопоказ

В 21.00 в округах города пройдет праздничный салют.

Ранее КП сообщала, что 21-23 августа, в дни торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-летию Победы в битве на Курской дуге, на ее Северном фасе, в поселке Поныри, откроют 28 мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы – по числу районов Курской области. Также здесь пройдут киномероприятия.

Съемочная группа документального цикла «Часовые памяти» представит фильм о боях на поныровской земле. А областной киновидеофонд впервые за пределами Курска запустит проект, реализуемый с 2019 года, «Фронтовой кинотеатр».