В Курской области пройдут "Фронтовые кинопоказы"

В Понырях откроют 28 мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

21-23 августа, в дни торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-летию Победы в битве на Курской дуге, на ее Северном фасе, в поселке Поныри, откроют 28 мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы – по числу районов Курской области. Также здесь пройдут киномероприятия.

Съемочная группа документального цикла «Часовые памяти» представит фильм о боях на поныровской земле. А областной киновидеофонд впервые за пределами Курска запустит проект, реализуемый с 2019 года, «Фронтовой кинотеатр». Он пользуется большим успехом у зрителей и со снятием ограничительных мер будет работать в выездном формате по районам.

В рамках «Фронтового кинотеатра» покажут:

- предоставленный специально для показа в дни памятных мероприятий студией «Мосфильм» отреставрированный и переведенный в цифровой стандарт с целью сохранения национального культурного наследия художественный фильм «Освобождение: Огненная дуга», реж. Ю. Озеров, 1968 г., 12+, 93 мин.;

- две видеопрограммы, созданные Курским кинофондом по заданию Администрации Курской области и Комитета по культуре Курской области: «Курск-43. Огненная дуга» 6+, 2017 г., 34 мин. и «Помним Победу» 6+, 2019 г., 33 мин.

- «В бой идут одни старики», реж. Л. Быков, 12+, 1973 год, 87 мин.;

- «Женя, Женечка и «Катюша» реж. В. Мотыль, 1967 г., 12+, 85 мин;

- Подборка анимационных фильмов о войне, 6 +, 60 мин.

и другие. Возможна также организация показов по заявкам зрителей.

Программа мероприятий:

21 августа, с 12.00 до 16.00 - «Фронтовой кинотеатр».

Курская область, Поныри, площадка перед Молодежным центром МКУК «Поныровский центр культуры и досуга»

15.00 – Заседание круглого стола «Сохранение исторической памяти в Великой Отечественной войне как основа государственной политики».

Здание ж/д вокзала станции Поныри, зал боевой славы.

В работе круглого стола примут участие ученые, краеведы, руководители поисковых отрядов, музейные работники и волонтеры.

18.00 – Открытие мемориальных стел памяти неизвестных солдат Курской битвы в Поныровском районе. Количество стел — 28 — по числу районов области.

Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги».

19.00 - Презентация документального фильма «Часовые памяти. Поныри», 2019 г., 41 мин., с участием автора Алексея Рафаенко (Режиссер: Сергей Мерзляков. Продюсеры: Алексей Пиманов, Борис Яновский, продолжительность: 42 мин.)

Центральная площадь поселка Поныри.

Фильм из документального цикла «Часовые памяти» — об одном из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной — битве на Курской дуге.

20.00 – фронтовая каша

22 августа, с 18.00 до 21.00 - «Фронтовой кинотеатр».

Курская область, Поныри, Центральная площадь

23 августа, с 12.00 до 15.00 - «Фронтовой кинотеатр».

Курская область, Поныри, Центральная площадь

Организаторы просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при плохом самочувствии оставаться дома.