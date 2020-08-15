В регионе сохраняется напряженная обстановка по коронавирусу Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 августа 2020 года составило 6628 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 23 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1063 пациента: 244 находится в стационарах, 819 лечатся дома. На ИВЛ – 15 пациентов. Всего выписано 5518 пациентов, в том силе 57 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.