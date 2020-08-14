На Театральной площади Курска появятся фотозоны и качели

Театральную площадь в очередной раз перестраивают Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной влощади Курска появятся новые клумбы, фотозоны, лавочки и перголы с качелями. Завершить благоустройство планируется не позднее Дня города, сообщили в мэрии города.

Сейчас здесь идет ремонт.

Ранее КП сообщала, что подрядчик отремонтирует 17 остановочных комплексовотремонтирует 17 остановочных комплексов на улице Карла Маркса (на участке от улицы Росинка до конечной остановки на проспекте Дериглазова), по два комплекса на улицах Студенческой, Косухина, Энтузиастов, Орловской, на Магистральном проезде и один на остановке «Понизовка». Пластиковые панели заменят на антивандальные.