Куряне самовольно закрывают доступ к водоемам

Регулярно проводятся рейды на реке Тускарь, заверили в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экологи проводят плановые рейды по выявлению нарушений водного законодательства РФ. Это в том числе касается и ограничения доступа к водным объектам.

Как рассказали в администрации региона, такие рейды прошли на водоемах в Беловского, Горшеченского, Кореневского, Курского, Тимского, Большесолдатского и Курчатовского районов. Выявили два случая ограничения доступа жителей к рекам Груня и Толпинка в Кореневском районе.

- Регулярно проводятся рейды на реке Тускарь, в ходе которых выявляются самовольные застройки на прибрежной полосе: заборы, бетонные стены и прочие конструкции, препятствующие свободному доступу к воде или проходу вдоль реки. Так, за этот год на отрезке реки Тускарь от Курского водохранилища до 1-го Прогонного переулка города Курска выявлено 75 подобных случаев, - добавил источник.

Против нарушителей возбуждены административные дела, проводятся расследования. Информация об ограничении доступа к водным объектам, самовольных постройках в прибрежной защитной полосе для принятия мер направляется в муниципалитеты и прокуратуру.