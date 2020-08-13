Поисковики всстановили имена 785 бойцов, погибших на Курской Дуге

Поисковики восстановили имена 785 солдат, погибших при освобождении поселка Поныри в феврале и его обороне в июле 1943-го Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подготовлены списки советских солдат, захороненных в шести братских могилах Курской области. Списки на 4860 советских солдат переданы в военный комиссариат Курской области и военкомат Поныровского района. Из них более половины до этого не числились в учетных карточках захоронений. Работу по выявлению новых имен провели поисковики Курского государственного университета и центра «Поиск».

Материалы они подготовили с использованием электронных баз данных Министерства обороны и курской Книги Памяти. В списки вошли имена советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных в шесть братских могилах в селах Бобровка, Горяиново, Игишево, Ольховатка, Теплое, Становое Поныровского района – в местах, где шли бои на Курской дуге. Исправлены ошибки в личных данных, удалены двойники.

Поисковики восстановили имена 785 солдат, погибших при освобождении поселка Поныри в феврале и его обороне в июле 1943-го. Их дополнительно нанесут на памятник, где уже увековечено 83 имени. Работы ведутся. Планируется установить новые плиты с именами солдат в селе Игишево.

Новые списки будут сверены и уточнены совместно с администрациями муниципальных образований и после этого переданы в Министерство обороны России.