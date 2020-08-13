В Курской области уточнили статистику смертности от коронавируса

В регионе сохраняется напряженная обстановка по коронавирусу Фото: Из архива КП.

В июне коронавирус был признан основной причиной смерти 5448 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы, уточнили в администрации региона.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, в июне этого года у 22 курян причиной смерти стал COVID-19; он идентифицирован в полном объеме. Погибшие из этой категории отражаются в ежедневных сводках оперштаба.

Еще у 22 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 103 человека, уточнили в обладминистрации.