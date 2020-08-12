Курские школьники могут принять участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»

В рамках проекта можно попробовать себя в той или иной профессии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование» принимают участие 78 регионов. Ученикам 6-11-х классов это поможет определиться с профессией.

Зарегистрироваться на платформе, пройти онлайн-тестирование и онлайн-пробы сможет любой школьник из любой точки России; для этого нужно зайти на платформу https://bilet.worldskills.ru/.

Учащиеся Курской области смогут попробовать свои силы в следующих компетенциях: «Хлебопечение», «Сварочные технологии», «Сити-Фермерство», «Предпринимательство», «Ландшафтный дизайн», «Спасательные работы», «Программные решения для бизнеса», «Преподавание в начальных классах» и др. Профессиональные пробы пройдут на 15 региональных площадках, которые имеют хорошо оснащенную материально-техническую базу. Мастера своего дела поделятся с ребятами опытом и профессиональными навыками.

На первом этапе школьники проходят онлайн-диагностику, которая позволяет им лучше понять себя и определить свои интересы в мире профессий. На втором их ожидают профессиональные пробы в разных сферах под руководством опытных наставников. На третьем этапе школьник получает рекомендации наставников проекта по выстраиванию индивидуальной траектории развития.