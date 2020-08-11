Курские поисковики подняли останки четверых советских солдат

Солдаты погибшего батальона до сих пор считаются без вести пропавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 августа поисковики отряда «Курган» в окрестностях села Ольховатка Поныровского района подняли останки четверых советских солдат. Погибшие были бойцами первого батальона 203-го гвардейского полка 70-й гвардейской дивизии. К сожалению, предметов, которые бы указывали на их имена, найдены не были.

В этом месте поисковики обнаружили также разбитую каску, бинокль, два гвардейских знака, гильзу от 45-миллиметрового снаряда, установочный артиллерийский ключ и стеклянную флягу для воды.

Как отметил командир поискового отряда «Курган» Алексей Сотников, первый батальон этого полка оказался на направлении главного удара и погиб полностью. Все его солдаты по сей день считаются пропавшими без вести.

Торжественное захоронение останков этих бойцов, а также еще более сотни солдат, поднятых за последний год, поисковики планируют на начало сентября у памятника артиллеристам в поселке Поныри. За последние десять лет в районе села Ольховатка поисковики подняли останки 250 солдат 203-го гвардейского полка.