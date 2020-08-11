Курский театр кукол откроет сезон 12 сентября

Все мероприятия с участием детей Роспотребнадзор запретил до 1 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 августая состоялся сбор труппы курского театра кукол. Актеры подвели итоги прошедшего сезона и наметили планы на 77-й театральный сезон. Речь также шла и о прекращении исполнительного производства в отношении театра по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина сообщила, что новый сезон начнется в старом здании, так как требования пожарных выполнены: сделаны эвакуационные выходы, сцена обработана противопожарными смесями.

В театре кукол начались репетиции. Предположительно новый сезон откроется 12 сентября, однако спектакли будут проходить только для взрослых. В зале сможет разместиться не более 50 зрителей. Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Проведение всех мероприятий с участием детей Роспотребнадзор запретил до 1 января 2021 года.