За пьянство на пляжах на курян составили 33 протокола

Куряне продолжают нарушать правила безопасного отдыха у водоемов. За минувшую неделю сотрудники полиции составили 33 протокола на граждан за появление в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков на пляжах. Оперативные группы окружных администраций проводят рейды по выявлению детей, находящихся у водоемов без присмотра взрослых.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха у водоемов:

- не отпускайте детей на реки и озера без присмотра взрослых

- выбирайте для отдыха оборудованные, официальные места купания

- внимательно относитесь к состоянию своего здоровья, воздержитесь от купания при плохом самочувствии

- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения