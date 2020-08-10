Продолжается прием заявок на лучшую архитектурную концепцию улицы Ленина Курска

Пока поступили только три заявки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается прием заявок на конкурс по разработке архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина Курска.

Принять участие в конкурсе могут проектные коллективы, архитектурные мастерские и бюро, профессиональные архитекторы, временные творческие коллективы и студенты профильных вузов.

Конкурс проходит в два этапа. Общий призовой фонд – 1 000 000 руб.

Заявку на участие необходимо подать на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 1 сентября 2020 года.

Конкурсные проекты первого этапа, от участников подавших заявку, также принимаются на электронную почту komarh46@mail.ru до 18.00 3 сентября.

На этом этапе конкурсанты подготовят документацию, определяющую комплексное обустройство фасадов зданий.

Победителей I этапа конкурса жюри определит не позднее 16 сентября. К участию во II этапе конкурса допускаются участники I этапа, занявшие первые три места.

II-й этап конкурса начнется 17 сентября. На него принимаются проекты, направленные на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 18.00 20 ноября.

Этот этап подразумевает проведение архитектурного конкурса по объемно-планировочному решению благоустройства улицы Ленина. Победителей жюри определит не позднее 4 декабря 2020 года.

В городской комитет архитектуры и градостроительства уже поступили три заявки. Представленные работы будут использованы при развитии общественных пространств улицы и реконструкции улицы Ленина.