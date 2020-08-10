Продолжается прием заявок на лучшую архитектурную концепцию улицы Ленина Курска

Пока поступили только три заявки
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Продолжается прием заявок на конкурс по разработке архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина Курска.
Принять участие в конкурсе могут проектные коллективы, архитектурные мастерские и бюро, профессиональные архитекторы, временные творческие коллективы и студенты профильных вузов.
Конкурс проходит в два этапа. Общий призовой фонд – 1 000 000 руб.
Заявку на участие необходимо подать на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 1 сентября 2020 года.
Конкурсные проекты первого этапа, от участников подавших заявку, также принимаются на электронную почту komarh46@mail.ru до 18.00 3 сентября.
На этом этапе конкурсанты подготовят документацию, определяющую комплексное обустройство фасадов зданий.
Победителей I этапа конкурса жюри определит не позднее 16 сентября. К участию во II этапе конкурса допускаются участники I этапа, занявшие первые три места.
II-й этап конкурса начнется 17 сентября. На него принимаются проекты, направленные на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 18.00 20 ноября.
Этот этап подразумевает проведение архитектурного конкурса по объемно-планировочному решению благоустройства улицы Ленина. Победителей жюри определит не позднее 4 декабря 2020 года.
В городской комитет архитектуры и градостроительства уже поступили три заявки. Представленные работы будут использованы при развитии общественных пространств улицы и реконструкции улицы Ленина.