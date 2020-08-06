В Курске на переходе "Лада" сбила 4-летнюю девочку

Полиция выясняет подробности аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 5 августа примерно в 09.05. 20-летняя женщина – водитель автомобиля «Лада Приора» ехала по улице 8 Марта со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Союзная.

По пути напротив дома № 15 по улице Каширцева она сбила 4-летнюю девочку, рассказалив ГИБДД региона. Ребенок с бабушкой переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП малышка получила ранения и была доставлена в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска. Полиция разбирается.