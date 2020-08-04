2020-08-04T17:28:25+03:00
Спорт

В Курске открывается зал бокса

Он расположен в Железнодорожном округе
Яна ШЕЛЕСТ
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Новые зал курские боксеры переоборудовали из подвального помещенияНовые зал курские боксеры переоборудовали из подвального помещения
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8 августа в 13.00 в Железнодорожном округе Курска (ул. Герцена, 3) состоится торжественное открытие зала бокса. Участие в мероприятии примут известные боксеры и каратисты, которые проведут показательные выступления.

Новый зал курские боксеры переоборудовали из подвального помещения. Спортсмены сделали в нем капитальный ремонт и оснастили современным оборудованием.

В зале под руководством профессиональных тренеров могут заниматься как взрослые, так и дети от шести лет. Всю необходимую информацию для записи на занятия можно получить по телефону: 8(910) 312-91-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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