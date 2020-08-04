В Курске на пожаре спасли мужчину
3 августа в 16.04 в «Службу спасения» Курска поступило сообщение о задымлении на лестничной площадке в многоэтажке по проспекту Клыкова. Звонок поступил от соседей.
Прибывшим на место огнеборцам пожарной части №20 люди пояснили, что в квартире, в которой предположительно и находится источник огня, живет 52-летний мужчина.
На стук в дверь никто не реагировал, пожарные приняли решение вскрывать входную дверь. В квартире был дым, после проведенной разведки в одной из комнат на диване нашли курянина. Мужчина был без сознания, предположительно пьяный, сказали в МЧС. На месте ему оказали помощь медики, после чего пострадавшего на носилках вынесли на свежий воздух и доставили в больницу.
- «Источник» дыма был на кухне, - рассказывает Алексей Боев, начальник пожарной части №20 Курска. – Хозяин квартиры поставил на плиту еду, но забыл про нее. Как результат – серьезное происшествие, которое чуть не стоило ему жизни.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев беды удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU