В Курске на пожаре спасли мужчину

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:03:04+03:00

Мужчина был без сознания, когда его обнаружили спасатели Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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3 августа в 16.04 в «Службу спасения» Курска поступило сообщение о задымлении на лестничной площадке в многоэтажке по проспекту Клыкова. Звонок поступил от соседей.

Прибывшим на место огнеборцам пожарной части №20 люди пояснили, что в квартире, в которой предположительно и находится источник огня, живет 52-летний мужчина.

На стук в дверь никто не реагировал, пожарные приняли решение вскрывать входную дверь. В квартире был дым, после проведенной разведки в одной из комнат на диване нашли курянина. Мужчина был без сознания, предположительно пьяный, сказали в МЧС. На месте ему оказали помощь медики, после чего пострадавшего на носилках вынесли на свежий воздух и доставили в больницу.

- «Источник» дыма был на кухне, - рассказывает Алексей Боев, начальник пожарной части №20 Курска. – Хозяин квартиры поставил на плиту еду, но забыл про нее. Как результат – серьезное происшествие, которое чуть не стоило ему жизни.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев беды удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU