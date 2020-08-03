2020-08-03T16:29:46+03:00
Туризм

Курская область вошла в пилотную программу Ростуризма

Россияне смогут компенсировать часть потраченных средств
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе действуют 11 турмаршрутовВ регионе действуют 11 турмаршрутовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ростуризм запустил пилотную программу бюджетных путешествий внутри страны. Сейчас россияне могут выбрать любое туристическое направление. Программа будет реализована с участием акционерного общества «Национальная система платежных карт». Она предусматривает возврат части стоимости туристической услуги при ее оплате картой платежной системы «Мир» любого банка в размере 5 тысяч рублей за каждые 25 тыс. руб. стоимости одной туристической услуги.

В Курской области для туристов открыты такие направления туризма, как паломнический, сельский, военно-патриотический, промышленный. Славится курский край и самобытными традициями, уникальными дворянскими усадьбами, сохранившимися с XIX века. Много в регионе музеев, посвященных известным курянам, а также цветные озера.

Самые востребованные туристические маршруты – по местам боев Великой Отечественной войны.

Сейчас в Курской области действуют 11 экскурсионных маршрутов, в настоящее время разрабатываются еще два – маршрут по Южному фасу Курской дуги и культурный маршрут, посвященный Вячеславу Клыкову, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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