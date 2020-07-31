Пьяного курянина задержали за угон авто

31 Июль 2020 2020-07-31T13:13:41+03:00

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Экипаж ДПС, находясь на дежурстве, в пять часов утра заметил автомобиль Лада-Приора, водитель которого явно нарушал правила дорожного движения. Законное требование об остановке проигнорировал. Сотрудники ГИБДД начали преследование и спустя несколько минут водитель заглушил мотор, бросил машину и пытался убежать. Его удалось блокировать. Никаких документов при себе у него не оказалось, рассказали в УМВД региона.

Когда мужчину доставили в отдел полиции, поступило сообщение от курянина о пропаже припаркованной "Лады". Выяснилось, что чужой транспорт угнал знакомый заявителя. После нескольких часов застолья группа не заметила, как из один из друзей вместе с девушкой ушли. Пользуясь оставленным на видном месте ключами от машины, мужчина завел чужой транспорт и отправился в поездку по району. По его словам в поисках места, откуда будет виден красивый восход солнца. Знакомые только через несколько часов заметили отсутствие товарища. К тому моменту водитель уже привлек внимание сотрудников ГИБДД.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина был пьян. Ранее его уже лишили прав управления за вождение пьяным. Теперь он, помимо выплаты крупного штрафа, станет фигурантом уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения. Кроме того проверка проводится по факту неправомерного завладения транспортным средством, уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU