В Курске проектируют сквер, посвященный татарскому поэту

30 Июль 2020 2020-07-30T14:55:39+03:00

В городе может появиться еще один сквер Фото: Светлана ВОЛКОВА

Он может появиться на Северо-Западе

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- Предварительно по договоренности с президентом республики Татарстан коллеги спроектировали сквер, посвященный татарскому поэту Габдулле Тукаю. Это проект полностью за счет средств выделенных республикой. Сейчас мы должны его обсудить с местными жителями, - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

На сегодняшний день сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок под это общественное пространство площадью 0,79 га.

ИСТОЧНИК KP.RU