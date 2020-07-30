2020-07-30T14:55:39+03:00
Общество

В Курске проектируют сквер, посвященный татарскому поэту

Он может появиться на Северо-Западе
Светлана ВОЛКОВА
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В городе может появиться еще один скверВ городе может появиться еще один скверФото: Светлана ВОЛКОВА
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- Предварительно по договоренности с президентом республики Татарстан коллеги спроектировали сквер, посвященный татарскому поэту Габдулле Тукаю. Это проект полностью за счет средств выделенных республикой. Сейчас мы должны его обсудить с местными жителями, - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

На сегодняшний день сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок под это общественное пространство площадью 0,79 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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