В Курске проектируют сквер, посвященный татарскому поэту
Он может появиться на Северо-Западе
В городе может появиться еще один скверФото: Светлана ВОЛКОВА
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- Предварительно по договоренности с президентом республики Татарстан коллеги спроектировали сквер, посвященный татарскому поэту Габдулле Тукаю. Это проект полностью за счет средств выделенных республикой. Сейчас мы должны его обсудить с местными жителями, - сказал губернатор региона Роман Старовойт.
На сегодняшний день сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок под это общественное пространство площадью 0,79 га.
ИСТОЧНИК KP.RU