В Курске в забеге примут участие известные спортсмены

29 Июль 2020 2020-07-29T19:39:18+03:00

В Курске «ЗаБег.рф» проходит по уникальному для России формату Фото: Из архива "КП"

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В Курске во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ-2020» примут участие известные спортсмены: российский биатлонист, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы Дмитрий Малышко, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Евгения Ламонова, российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, директор курской школы зимних видов спорта «Арена» Алексей Петухов.

Волонтеры и судьи пройдут тестирование на коронавирус, в стартовом городке участникам замерят температуру, сделают запас антисептиков. Перед стартовой аркой нанесут специальную разметку, она поможет участникам держать дистанцию.

В Курске «ЗаБег.рф» проходит по уникальному для России формату: договоренность с организаторами позволила взносы участников перечислить на благотворительность. Большая часть средств пойдет на счета марафона «Мир детства» для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Взносы, собранные в ходе регистрации на дистанцию 1520 м, будут перечислены фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

В центре города в день проведения соревнований будет ограничено движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU