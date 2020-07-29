2020-07-29T12:52:39+03:00
Общество

В центре Курска перекроют движение

Сообщаем, как пойдет транспорт
Светлана ВОЛКОВА
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На Красной площади поставят биотуалеты и мусорные бакиНа Красной площади поставят биотуалеты и мусорные бакиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег. РФ», который пройдет в Курске 2 августа, будет закрыто движение транспорта с 8.00 до 15.00 по Красной площади, улицам Ленина, Марата, Горького, Урицкого, Блинова, Перекальского, а также по переулку Блинова и площади Перекальского по нечетной стороне дороги.

Движение общественного транспорта с 8.00 до 15.00 пойдет по улицам Урицкого, Радищева на участке от улицы Урицкого до Московской площади, Карла Маркса от Московской площади до площади Перекальского, улице Перекальского от площади Перекальского в направлении Железнодорожного округа и в обратном направлении по улицам Ямской, Карла Маркса, Радищева.

Кроме этого будет запрещена парковка по всему маршруту соревнований.

Также на Красной площади установят четыре мусорных контейнера и четыре биотуалета.

Администрация Курска обращается к горожанам с убедительной просьбой отказаться, по возможности, в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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