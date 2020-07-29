Курские спасатели проверили детские лагеря

29 Июль 2020 2020-07-29T16:55:03+03:00

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Как «КП» сообщала ранее, с 1 августа в Курской области стартует вторая смена в лагерях и санаториях. К приему детей здесь все готово. Закуплены лампы для кварцевания, санитайзеры, антисептики, перчатки и маски. Подготовлены медпункты и изоляторы.

Посетили лагеря и спасатели. Лагерь «Орленок» и образовательный центр имени Ульяны Громовой находятся в урочище Солянка города Курска и прилегают к лесным массивам. А потому к ним предъявляются дополнительные требования в плане обеспечения пожарной безопасности.

Разработаны планы эвакуации детей и персонала на случай лесного пожара. Из числа персонала созданы добровольные пожарные дружины. Территории лагерей опашены, очищены от горючих материалов. Ежедневно спасатели патрулируют обстановку в лесных массивах.

Все детские оздоровительные лагеря оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, и к приему детей готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU