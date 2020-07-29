2020-07-29T14:02:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 29 июля 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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Курск лидирует в статистике заболеваемости ковид в регионеКурск лидирует в статистике заболеваемости ковид в регионеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из числа выявленных за последние сутки больных коронавирусом 17 женщин и восемь мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – два человека, 15-17 лет – два человека, 30-49 лет – 11 человек, 50-64 года – девять человек, старше 65 лет – один человек.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Курске и Курском районе - по шесть. В Железногорске коронавирус подтвердился за сутки у троих.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1096 пациентов: 237 находятся в стационарных медучреждениях, 859 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписан 5021 (+46) пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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