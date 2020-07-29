В Курской области объявлено штормовое предупреждение

В регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА

В период с 15-18 часов 29 июля в Курской области ожидается опасное метеорологическое явление «сильная жара» - максимальная температура воздуха местами достигнет значений 35 градусов.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя!