Ночью в Курске сгорели два авто

28 Июль 2020 2020-07-28T14:37:27+03:00

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В половине третьего ночи 28 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на 1-ом Суворовском переулке в Курске.

По прибытии в 02:43 пожарные стали тушить огонь, сообщил ив МЧС. Потушить пожар удалось только около трех часов ночи.

В результате пожара сгорел металлический навес, под навесом сгорел автомобиль «Ауди А6». В автомобиле Газель, который стоял рядом с навесом, выгорел салон, поврежден кузов и остекление.

Пожар тушили 29 человек и девять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU