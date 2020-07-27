Под Курском ВАЗ угодил в реку

27 Июль 2020 2020-07-27T15:49:18+03:00

Водитель не справился с управлением и съехал в реку Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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26 июля вечером в Службу спасения поступило сообщение о происшествии в Рыльском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал в реку.

Автомобиль из воды достали спасатели группы водолазных работ города Льгова Аварийно-спасательной службы Курской области. Сейчас водолазы ищут водителя.

26 июля утром на улице 1-й Гуторовской в Курске откатившийся ВАЗ сбил пешехода, а затем врезался в грузовик. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице. А водители обеих машин оказались пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU