2020-07-27T15:49:18+03:00
Происшествия

Под Курском ВАЗ угодил в реку

Машину подняли спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель не справился с управлением и съехал в рекуВодитель не справился с управлением и съехал в рекуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 июля вечером в Службу спасения поступило сообщение о происшествии в Рыльском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и съехал в реку.

Автомобиль из воды достали спасатели группы водолазных работ города Льгова Аварийно-спасательной службы Курской области. Сейчас водолазы ищут водителя.

26 июля утром на улице 1-й Гуторовской в Курске откатившийся ВАЗ сбил пешехода, а затем врезался в грузовик. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице. А водители обеих машин оказались пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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