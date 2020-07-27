2020-07-27T13:51:05+03:00
Происшествия

В Курске пьяный водитель сбил пешехода

ДТП произошло а улице Первая Гуторовская
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла утром в воскресеньеАвария произошла утром в воскресеньеФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 26 июля примерно в 9 часов 45 минут на улице 1-я Гуторовская д.43 "Б" Курска.

- «ВАЗ 21124» по предварительным данным самопроизвольно откатился и сбил 36-летнего пешехода, а затем врезался в стоящий «ГАЗ 279968». В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу, где скончался впоследствии, - рассказали в ГИБДД.

Водители обоих машин были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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