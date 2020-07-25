В Курске осенью откроется арт-пространство
"Зеленый квартал" располагается на улице Ленина
Арт-пространство откроется осеньюФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске завершается ремонт молодежного арт-пространства.
Оно располагается на третьем этаже здания № 15 по улице Ленина. Креативная молодежь, дизайнеры, активисты, общественные деятели, эксперты, политики, руководители молодежных организаций и учреждений участвовали в разработке дизайна и наполнения помещения.
Для арт-пространства было выбрано название "Зеленый квартал".
Подготовка к открытию выходит на финишную прямую, завершается ремонт и ведется подготовка локаций. Открытие пространства запланировано на осень, сказали в мэрии Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU