В Курске осенью откроется арт-пространство

25 Июль 2020 2020-07-25T22:09:41+03:00

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В Курске завершается ремонт молодежного арт-пространства.

Оно располагается на третьем этаже здания № 15 по улице Ленина. Креативная молодежь, дизайнеры, активисты, общественные деятели, эксперты, политики, руководители молодежных организаций и учреждений участвовали в разработке дизайна и наполнения помещения.

Для арт-пространства было выбрано название "Зеленый квартал".

Подготовка к открытию выходит на финишную прямую, завершается ремонт и ведется подготовка локаций. Открытие пространства запланировано на осень, сказали в мэрии Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU