Более 200 курских парней поступают в военные вузы
В военные вузы поступают более 200 курских выпускников. В этом году из-за коронавируса экзамены пройдут непосредственно в регионах России. В Курской области набор абитуриентов в вузы Министерства обороны ведется в 26 военкоматах.
«Сейчас родителям не нужно тратить денежные средства на дорогу для поступления в учебные заведения Минобороны, все на месте. Документы отправляют в военные вузы в тот же день, когда сдают последний экзамен», – рассказал заместитель военного комиссара Курской области полковник Олег Бессонов.
Сегодня на стадионе «Трудовые резервы» 36 абитуриентов сдавали три дисциплины по физической подготовке: бег на 100 метров и 3 километра, а также подтягивания.
Большинство молодых курян поступает в Академию РХБЗ, так как на территории области дислоцируется бригада радиационной, химической и биологической защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU