2020-07-23T18:24:37+03:00
Общество

Более 200 курских парней поступают в военные вузы

Набор абитуриентов ведут 26 военкоматов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
36 абитуриентов сдавали три дисциплины по физической подготовке36 абитуриентов сдавали три дисциплины по физической подготовке
Изменить размер текста:

В военные вузы поступают более 200 курских выпускников. В этом году из-за коронавируса экзамены пройдут непосредственно в регионах России. В Курской области набор абитуриентов в вузы Министерства обороны ведется в 26 военкоматах.

«Сейчас родителям не нужно тратить денежные средства на дорогу для поступления в учебные заведения Минобороны, все на месте. Документы отправляют в военные вузы в тот же день, когда сдают последний экзамен», – рассказал заместитель военного комиссара Курской области полковник Олег Бессонов.

Сегодня на стадионе «Трудовые резервы» 36 абитуриентов сдавали три дисциплины по физической подготовке: бег на 100 метров и 3 километра, а также подтягивания.

Большинство молодых курян поступает в Академию РХБЗ, так как на территории области дислоцируется бригада радиационной, химической и биологической защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24