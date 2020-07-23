Более 200 курских парней поступают в военные вузы

23 Июль 2020 2020-07-23T18:24:37+03:00

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В военные вузы поступают более 200 курских выпускников. В этом году из-за коронавируса экзамены пройдут непосредственно в регионах России. В Курской области набор абитуриентов в вузы Министерства обороны ведется в 26 военкоматах.

«Сейчас родителям не нужно тратить денежные средства на дорогу для поступления в учебные заведения Минобороны, все на месте. Документы отправляют в военные вузы в тот же день, когда сдают последний экзамен», – рассказал заместитель военного комиссара Курской области полковник Олег Бессонов.

Сегодня на стадионе «Трудовые резервы» 36 абитуриентов сдавали три дисциплины по физической подготовке: бег на 100 метров и 3 километра, а также подтягивания.

Большинство молодых курян поступает в Академию РХБЗ, так как на территории области дислоцируется бригада радиационной, химической и биологической защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU