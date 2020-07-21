2020-07-21T22:02:33+03:00
Недвижимость

В Курской области отремонтировали 108 домов

Всего в этом году капремонт затронет 219 многоэтажек
Яна ШЕЛЕСТ
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Качество и сроки выполнения работ контролирует отдел технического надзора фондаКачество и сроки выполнения работ контролирует отдел технического надзора фондаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области капитально отремонтировали 108 домов. Всего в 2020 году капремонт затронет 219 многоэтажек. Запланировано провести более 600 видов работ. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

В порядок приведут инженерные сети, заменят и отремонтируют лифты, подвалы, фасады и фундаменты. В список дополнительных работ включили утепление фасадов, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, строительный контроль и разработку проектной документации.

Качество и сроки выполнения работ контролирует отдел технического надзора фонда. При недочетах в работе инспекторы выезжают на объект и выдают предписание подрядной организации по их устранению.

Всего в региональной программе капремонта участвуют 4617 многоквартирных домов. Уже капитально отремонтировано 1223 многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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