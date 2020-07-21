2020-07-21T10:48:48+03:00
Происшествия

В Курской области вынесли приговор насильнику из Белгорода

По вине преступника умерла женщина
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Белгородцу дали длительный срок в колонииБелгородцу дали длительный срок в колонииФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 46-летнему жителю Белгородской области. Он признан виновным по п. «а» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей).

Вечером 18 февраля пьяный мужчина был в квартире своей 34-летней знакомой в доме на одной из улиц Обояни. Там мужчина жестоко изнасиловал женщину. Она получила серьезные травмы от которых она впоследствии умерла в больнице, рассказали в СК.

Суд дал преступнику 13 с половиной лет колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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